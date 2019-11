Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuningen) Autofahrer kommt von der Straße ab

Tuningen (ots)

Ein 31-jähriger Autofahrer ist am Sonntag, gegen 20.30 Uhr, von der Straße abgekommen und im Grünstreifen gelandet. Der 31-jährige war mit seinem Seat auf der Bundesstraße 523 von Tuttlingen in Richtung Schwenningen unterwegs und wollte an der Autobahnanschlussstelle Tuningen auf die Autobahn in Richtung Stuttgart auffahren. Beim Abbiegen auf die Autobahn geriet der Seat auf der regennassen Straße ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen rutschte in den angrenzenden Grünstreifen und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.

