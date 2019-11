Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen) Einbruch in Wohnhaus - Täter benutzt Leiter - Polizei bittet um Hinweise

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Freitagabend zwischen 21.45 Uhr und 22.15 Uhr im Leimgrubenweg in ein Wohnhaus ein. Dabei hebelte er ein höher gelegenes Fenster auf. Um dieses zu erreichen, benutzte er eine Leiter. Im Innern des Gebäudes durchsuchte der Einbrecher zahlreiche Räumlichkeiten und hinterließ zum Teil ein komplettes Chaos. Was entwendet wurde, ist bislang unklar. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Villingen, Tel. 07721/601-0.

