Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schiltach) Unbekannter Autofahrer überfährt Rotlicht eines Bahnübergangs - beschädigt Schranke und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Schiltach (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Samstagnachmittag, zwischen 15.10 Uhr und 16.10 Uhr, die Straße "am Hirschen" in Richtung Bahnhof Schiltach-Mitte. Offensichtlich fuhr der Pkw-Lenker trotz Rotlicht in den Bahnübergangsbereich. Dabei touchierte der Verursacher die sich senkende Bahnschranke und riss diese ab. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete er. Hinweise bitte an die Polizei Schramberg, Tel. 07422/2701-0.

