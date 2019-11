Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt, Tailfingen) Doppelverglaste Fensterscheibe eingetreten - Polizei sucht Zeugen

Albstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagmorgen, kurz nach 05.00 Uhr, an der Ecke Eisenbahnstraße/Neuweilerstraße das Schlafzimmerfenster eines Wohnhauses eingetreten. Das Haus grenzt direkt an den Gehweg und das besagte Fenster befindet sich etwas auf Kniehöhe eines Erwachsenen. Über mögliche Motive liegen keine Erkenntnisse vor. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Albstadt, Tel. 07432/955-0.

