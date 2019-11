Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Alkoholisierter 21-Jähriger rammt entgegenkommenden Pkw

Albstadt (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es im Ehestetter Weg zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkws im Begegnungsverkehr. Ein 21-jähriger, alkoholisierter BMW-Fahrer geriet in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fiat eines 50-jährigen Mannes. Durch den heftigen Aufprall wurden beide Fahrzeuge total beschädigt. Der Fiat-Fahrer erlitt außerdem leichte Verletzungen. Dem BMW-Fahrer wurde der Führerschein an Ort und Stelle beschlagnahmt. Außerdem wird er wegen Straßenverkehrsgefährdung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell