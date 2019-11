Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt, Ebingen) Schachtdeckel gegen Pkw geworfen - Passanten verfolgen Beschuldigten - Festnahme durch Polizei

Albstadt (ots)

Ein 28-jähriger Mann randalierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Theodor-Groz-Straße. Der Beschuldigte entfernte einen Schachtdeckel und warf diesen gegen einen geparkten Pkw. Zwei Passanten wurden auf den 28-Jährigen aufmerksam und verfolgten ihn bis zum Bahnhof. Dort löste er seinen Hosengürtel und schlug mit ihm vergeblich nach den Zeugen. Schließlich soll der Mann noch mehrere Steine in Richtung der beiden Passanten geworfen haben. Getroffen wurden sie jedoch nicht. Am Bahnhof gelang es einer Streife des Reviers den 28-Jährigen festzunehmen. Die Beamten waren über Handy von den couragierten Zeugen ständig auf dem Laufenden gehalten worden. Bei der Durchsuchung seiner Person konnten bei dem 28-Jährigen 0,3 g Marihuana in seinem Geldbeutel aufgefunden werden. Außerdem stellte sich heraus, dass sich der Mann ohne Erlaubnis in Albstadt aufhielt. Dem algerischen Staatsangehörigen ist lediglich der Aufenthalt im Landkreis Sigmaringen gestattet. Gegen den Beschuldigten wird nun strafrechtlich ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell