Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen, Binsdorf) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen

Geislingen (ots)

In der Schafbergstraße drang ein bislang unbekannter Täter am Freitagabend gegen 19.00 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Dabei hebelte der Einbrecher die Terrassentür auf. Offensichtlich gestört durch den anschlagenden Hund der Hausbesitzer verließ der Täter ohne Diebesgut das Gebäude. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Balingen, Tel. 07433/264-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell