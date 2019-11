Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Beträchtlicher Sachschaden an BMW - Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots)

Ein am Freitagvormittag, zwischen 09.00 Uhr und 10.15 Uhr, in der Schickhardtstraße geparkter blauer BMW wurde von einem anderen Autofahrer vorne links erheblich beschädigt. Der Verursacher dürfte beim Einparken den Schaden verursacht haben. Ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um eines mit gelber Lackierung handeln, da am BMW gelbe Lackantragungen vorhanden waren. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Freudenstadt, Tel. 07441/536-0.

