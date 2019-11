Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Schömberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Freitagabend zwischen 18.00 Uhr und 22.40 Uhr in der Fliederstraße in ein Einfamilienhaus ein. Der Einbrecher durchsuchte sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Täter Schmuckgegenstände. An der Ecke Blumenstraße/Fliederstraße war Zeugen ein junger Mann, Mitte 20, mit einer Schildmütze aufgefallen. Weitere Hinweise bitte an die Polizei Balingen, Tel. 07433/264-0.

