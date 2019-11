Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Einbruch in Einfamilienhaus - Wertsachen und Bargeld entwendet

Balingen (ots)

Am Freitagabend brachen bislang unbekannte Täter zwischen 18.50 Uhr und 22.10 Uhr in der Loewe Straße in ein Einfamilienhaus ein, indem sie mit einem Stein die Glasscheibe der Terrassentür einschlugen. Neben Bargeld entwendeten sich Schmuck und Uhren sowie mehrere hochwertige Parfümflacons. Der Diebstahlsschaden ist beträchtlich. Hinweise bitte an das Polizeirevier Balingen, Tel. 07433/264-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell