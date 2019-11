Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Vorfahrtsunfall - zwei Totalschaden - BMW-Fahrerin leicht verletzt

Donaueschingen (ots)

Ein 54-jähriger Toyota-Fahrer beabsichtigte am frühen Samstagmorgen, gegen 03.20 Uhr, von der Eichendorff Straße kommend die Bräunlinger Straße zu überqueren. Dabei übersah er eine aus Bräunlingen herannahende BMW-Fahrerin. Es kam zu einem heftigen Aufprall. Durch die Wucht der Kollision wurde der BMW nach rechts abgewiesen und prallte gegen ein Geländer. An einem Ampelmast kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand. Die 49-jährige BMW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 17.000 Euro. Beide Fahrzeugführer waren völlig nüchtern.

