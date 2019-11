Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Mercedes angefahren - hoher Sachschaden - Zeugen gesucht

Albstadt (ots)

Ein schwarzer E-Klasse-Mercedes wurde am Samstagvormittag, zwischen 11.00 und 12.00 Uhr, in der Tiefgarage "Bürgerturm, im zweiten Parkdeck, von einem bislang unbekannten Autofahrer erheblich beschädigt. Der Verursacher schrammte an der gesamten rechten Seite des Mercedes entlang. Der Sachschaden dürfte sich auf circa 10.000 Euro belaufen. Hinweise bitte an die Polizei Albstadt, Tel. 07432/955-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell