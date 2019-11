Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Baiersbronn (ots)

Nachdem eine 46-jährige Kia-Fahrerin am Samstagmorgen, gegen 08.40 Uhr, von der Landesstraße 409 aus Richtung Klosterreichenbach kommend, nach links in die Bundesstraße Richtung Besenfeld eingebogen und bereits einhundert Meter weit gefahren war, spürte sie von hinten einen leichten Anstoß an ihrem Fahrzeug. Unmittelbar danach wurde sie von einem älteren, schwarzen Mercedes mit hoher Geschwindigkeit überholt, der in Richtung Besenfeld davonraste. Bei der Überprüfung ihres Pkws stellte die 46-Jährige hinten links einen leichten Lackschaden fest. Hinweise zum flüchtigen Verursacher bitte an die Polizei Freudenstadt, Tel. 07441/536-0.

