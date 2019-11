Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen) Vorfahrtsverletzung durch Rollerfahrer führt zu Unfall - Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

St. Georgen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines roten Rollers bog am frühen Freitagmorgen von einem Land- und Forstwirtschaftsweg in die Feldbergstraße ein und nahm dem Fahrer eines vierrädrigen Leichtkraftfahrzeuges (so genanntes Micro-Car bis 45 km/h), der von Langenschiltach in Richtung St. Georgen unterwegs war, die Vorfahrt. Der Fahrer des Kleinfahrzeuges konnte mit einer Vollbremsung eine Kollision mit dem Rollerfahrer verhindern, er geriet jedoch von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Schneezieler. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Rollerfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Langenschiltach fort. Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an die Polizei St. Georgen, Tel. 07724/9495-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell