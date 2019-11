Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb) Einbruch in Firmengebäude - Kleingeräte und Maschinen entwendet - Zeugen gesucht

Horb (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in der Industriestraße in ein Firmengebäude ein und entwendeten aus dem Lagerraum diverse Kleingeräte und Maschinen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss von zwei Tätern ausgegangen werden. Hinweise bitte an die Polizei Horb, Tel. 07451/96-0.

