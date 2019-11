Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt, Tailfingen) Polizei verhindert Blockade der Zollern-Alb-Halle - Einsatzkräfte beleidigt - Ermittlungen eingeleitet

Albstadt (ots)

Anlässlich einer Informationsveranstaltung der AfD in der Zollern-Alb-Halle kam es am Samstagabend zu mehreren Demonstrationen. Während die zwei Versammlungen des bürgerlichen Lagers ohne Zwischenfälle verliefen, versammelten sich gegen 18.00 Uhr mehrere Personen der Antifa Stuttgart, der Alboffensive sowie der OATS Villingen zu einer Spontanversammlung. Einige Teilnehmer der Spontandemo versuchten den Zugang zur AfD-Veranstaltung zu blockieren. Die Polizei konnte durch den schnellen Einsatz von zahlreichen Beamtinnen und Beamten dies verhindern. Dabei wurden sie von den Demonstrationsteilnehmern wiederholt beleidigt. Außerdem kam es zu kleineren körperlichen Auseinandersetzungen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch niemand. Aufgrund der Blockadeaktion war es Besuchern einer in der Nähe befindlichen Kirche für kurze Zeit nicht möglich das Gebetshaus nach dem Gottesdienst zu verlassen. Des Weiteren wurde der Pkw eines Gastredners der AfD durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Strafrechtliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

