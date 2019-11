Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar mit umliegende Gemeinden) Einbruchserie in Vereinsheime in Holzhausen, Hopfau, Bergfelden, Dürrenmettstetten, Glatt und Mühlheim

Sulz am Neckar mit umliegenden Gemeinden (ots)

Zu einer Serie von Einbrüchen in Vereinsheime ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den umliegenden Gemeinden von Sulz am Neckar gekommen. So sind unbekannte Täter in Holzhausen in das Sportheim des FCs in der Stadionstraße, in Hopfau in das Vereinsheim auf dem Sportgelände Altlach und in Bergfelden in das Narrenheim in der Kalkofenstraße eingebrochen. In Dürrenmettstetten suchten die Unbekannten in den frühen Morgenstunden des Freitags das Sportheim in der Oberiflinger Straße heim. Auch in das Sportheim des TUS Glatt im Auchterweg von Glatt und in Mühlheim in das Vereinsheim des SG Mühlheim-Renfizhausen drangen die Unbekannte ein. Allerdings konnten bei diesen beiden Einbrüchen die Tatzeiten nicht genau auf die Nacht auf Freitag festgelegt werden. In Frage kommt bei diesen Taten der Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen. Bei der Tat in Dürrenmettstetten wurde eine Anwohnerin am frühen Freitagmorgen, gegen 03.50 Uhr, auf den Einbruch aufmerksam. Als sie nach gehörtem Lärm sofort das Terrassenlicht einschaltete, flüchteten der oder die Einbrecher mit aufheulendem Motor eines Wagens in Richtung Oberiflingen. Zu dem Fluchtfahrzeug oder den Tätern konnten keine Hinweise erlangt werden. Bei den einzelnen Taten richteten die Einbrecher durch ihr gewaltsames Vorgehen teils hohe Sachschäden bis hin zum mittleren vierstelligen Betrag an, während die erlangte Beute - vorwiegend kleinere Geldbeträge aus Wechselkassen, einem IPad, sowie einige Tafeln Schokolade - jeweils im niedrigen dreistelligen Bereich lag. Die beschriebenen Einbrüche dürften im Zusammenhang stehen. Die Polizei Sulz (07454 92748) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet dringend um sachdienliche Hinweise.

