Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Streifvorgang zwischen Linienbus und Sattelzug mit hohem Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Trossingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 16.20 Uhr, im Begegnungsverkehr zwischen einem Linienbus und einem Sattelzug-Lastwagen auf der Tuninger Straße ereignet hat, ist ein Sachschaden von über 42.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeuge waren an diesem Nachmittag am Ortsausgang von Trossingen auf der Tuninger Straße unterwegs, der Linienbus stadteinwärts und der Fahrer des Sattelzug-Laster stadtauswärts in Richtung Wehingen. Etwa im Bereich der Abzweigung Vogesenstraße beziehungsweis aus Sicht der Bus-Fahrers kurz nach der Abzweigung kam es zwischen beiden Fahrzeugen zu einem heftigen Streifvorgang, wobei am Linienbus rund 40.000 Euro Sachschaden und am Lastwagen ein solcher in Höhe von rund 2.000 Euro entstand. Personen kamen nicht zu Schaden. Bei der Unfallaufnahme gaben beide Fahrer an, dass der jeweils andere zu weit links gefahren sei und den Unfall verursacht habe. Da anhand der Spurenlage nicht eindeutig geklärt werden konnte, welcher der Fahrer zu weit links gefahren war, bittet die Polizei dringend um Hinweise. Personen oder andere Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Trossingen (07425 33866) in Verbindung zu setzen.

