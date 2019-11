Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Autofahrer bei Auffahrunfall an der Einmündung der Tannstraße auf die Schramberger Straße leicht verletzt

Rottweil (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Donnerstag, gegen 09.15 Uhr, an der Einmündung der Tannstraße auf die Schramberger Straße gekommen. Dort musste eine Fahrerin eines VW Golfs verkehrsbedingt vor einer roten Ampel anhalten. Ein nachfolgender Fahrer eines Ford Transits reagierte zu spät und prallte mit seinem Fahrzeug in das Heck des stehenden Golfs. Bei dem Unfall zog sich die 60-jährige Golf-Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

