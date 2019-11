Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil, A 81) Vom Navi abgelenkt gegen Schutzplanken gefahren - 5000 Euro Schaden

Zimmern ob Rottweil, A 81 (ots)

Rund 5000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, den eine 60-jährige Frau am Donnerstag, kurz nach 13.30 Uhr, an der Autobahnanschlussstelle Rottweil verursacht hat. Die Frau war mit einem VW T-Roc auf der A 81 unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Rottweil von der Autobahn abfahren. Hierbei beschäftigte sich die 60-Jährige allerdings mit dem eingebauten Navigationsgerät des Wagens, ließ sich so ablenken und kam von der Fahrbahn der Autobahnabfahrt ab. Schließlich prallte der VW T-Roc in die Leitplanken und blieb dort beschädigt stehen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den mit rund 5000 Euro beschädigten Wagen.

