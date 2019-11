Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) 48-Jähriger bedroht und beleidigt Passantin und Metzgerei-Verkäufer

VS-Villingen (ots)

Ein 48-jähriger Mann hat am späten Donnerstagmittag in der Villinger Innenstadt eine Passantin mit einem Einhandmesser bedroht, beleidigt und bespuckt. Der 48-Jährige betrat in der Folge eine Metzgerei in der "Obere Straße" und bedrohte den dort angestellten Metzger. Der Täter, der sich offensichtlich mit dem Messer selbst verletzt hatte, verließ anschließend das Geschäft und konnte zunächst unerkannt entkommen. Eine Polizeistreife des Villinger Polizeireviers konnte den verletzten 48-Jährigen wenig später in der "Obere Straße" festnehmen. Die stark blutende Wunde an seiner Hand musste im Klinikum behandelt werden. Im Anschluss wurde der stark alkoholisierte und offensichtlich psychisch kranke Täter in eine Fachklinik nach Rottweil eingeliefert. Andere Personen wurden nicht verletzt.

