Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (DS-Wolterdingen) Einbruch in Einfamilienhaus

DS-Wolterdingen (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag, gegen 19.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Lindenweg eingedrungen. Die Täter schlugen die Verglasung einer Tür ein und stiegen in das Gebäude ein. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Über das Diebesgut liegen noch keine Informationen vor. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

