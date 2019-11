Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dauchingen) Unbekannter legt gebogene Nägel auf einem landwirtschaftlichen Weg aus

Dauchingen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf einem landwirtschaftlichen Weg im Bereich der Butschhofstraße / Schopfelenstraß mehrere gebogene Nägel ausgelegt. Bisher wurden zwei Fahrzeuge beschädigt. Der Schaden an den Reifen der Autos wird auf rund 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schwenningen hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und sucht nach Zeugen. Wer in der genannten Zeit auf dem landwirtschaftlichen Weg verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, dies der Polizei in Schwenningen mitzuteilen (Telefon 07720 8500-0).

