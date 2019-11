Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Außenspiegel an Toyota abgetreten

VS-Villingen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 22.35 Uhr, hat ein bislang unbekannter Mann in der Wilhelm-Binder-Straße an einem Toyota den Außenspiegel abgetreten. Der Täter war in Begleitung von zwei Frauen. Als das Trio von einem Zeugen angesprochen wurde, flüchteten die Personen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

