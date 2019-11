Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar, Ahldorf - Mühlen) Mehrere Fahrzeuge in Unfall zwischen Ahldorf und Mühlen verwickelt

Horb am Neckar, Ahldorf - Mühlen, K 4769 (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 06.45 Uhr, ist es kurz nach der Ortsausfahrt Ahldorf Richtung Mühlen auf der Kreisstraße 4769 zu einem Unfall mit insgesamt vier Autos gekommen. Eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin - unterwegs von Ahldorf in Richtung Mühlen - kam in einer Rechtskurve kurz nach Ahldorf zu weit nach links und streifte zwei entgegenkommende Autos - den Mercedes einer 61-jährigen Frau und den BMW eines 63-jährigen Autofahrers. Durch die Kollision mit dem Mercedes der jungen Frau geriet die ältere Mercedes-Fahrerin ihrerseits auf den Gegenfahrstreifen und stieß mit einem VW Polo eines 53-Jährigen zusammen, der hinter dem Mercedes der jungen Frau in Richtung Mühlen unterwegs war. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden an den vier beteiligten Autos wird auf insgesamt über 30.000 Euro geschätzt.

