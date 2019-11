Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt, B 294) Lastwagen mit transportiertem Radbagger beschädigt Brücke

Freudenstadt, Bundesstraße 294 (ots)

Zu einer Beschädigung eines auf einem Lastwagen transportierten Radbaggers und der Brücke an der Lauterbadstraße ist es am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 294 bei Freudenstadt gekommen. Ein mit einem Radbagger beladener Lastwagen war gegen 14 Uhr zwischen Loßburg und Freudenstadt auf der Bundesstraße 294 in Richtung Freudenstadt unterwegs. Hierbei hatte der verantwortliche Fahrer des Transportfahrzeuges mit dem nach oben ragenden Gelenkarm des Baggers und einer Gesamthöhe von knapp fünf Metern die mit vier Metern zulässige Höhe des Lastwagens bei weitem überschritten. Als der Lastwagen auf seiner Fahrt die über die B 294 führende Brücke Höhe Lauterbadstraße passierte, stieß der Gelenkarm des Radbaggers gegen den Unterbau der Brücke und beschädigte diesen. Die Brücke hat an dieser Stelle eine Durchfahrtshöhe von 4,87 Meter. An dem Bagger wurden mehrere Hydraulikschläuche abgerissen und der Gelenkarm beschädigt. Insgesamt war Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

