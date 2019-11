Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Geparkten Opel Corsa in der Gartenstraße angefahren - Polizei sucht Zeugen

Albstadt-Ebingen (ots)

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag oder auch am Dienstagmorgen bis 07.15 Uhr ist ein bislang noch Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Opel Corsa gefahren, der an der Ecke Kastanienstraße am Fahrbahnrand der Gartenstraße abgestellt war. Der unbekannte Fahrer des vermutlich weißen Verursacherfahrzeugs war auf der Gartenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als es zu dem Unfall kam. An dem Opel Corsa entstand hierbei im hinteren, linken Bereich Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Fahrer des weißen Fahrzeugs fuhr weiter, ohne sich als Verursachers zu erkennen zu geben. Allerdings ließ jemand am Scheibenwischer des Opels einen Zettel zurück auf welchem eine nur unvollständige Handy-Nummer und die Worte "Bitte um Rückruf" notiert waren. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und auch die Person, welche den Zettel am Corsa zurückgelassen hat. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Albstadt-Ebingen (07431 935301-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell