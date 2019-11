Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Margrethausen) Postauto macht sich selbständig und kippt auf die Seite

Albstadt-Margrethausen (ots)

Am Donnerstagvormittag hat sich ein Postauto in der Dorfstraße selbständig gemacht und ist in einer Hofeinfahrt auf die Seite gekippt. Gegen 11.40 Uhr stellte der Postzusteller das Postauto - einen kleinen Transporter mit Elektroantrieb des Typs "StreetScooter Post" - während seiner Zustelltätigkeit am Fahrbahnrand der abschüssigen Dorfstraße etwa im Bereich der Bushaltestelle "Mitte" ab. Möglicherweise aufgrund eines Defektes der elektronischen Parkbremse setzte sich das unbesetzte Postauto in Bewegung, rollte ein Stück die Straße hinunter und kippte dann in einer Hofeinfahrt auf die Seite. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. An dem Postauto entstand rund 1000 Euro Sachschaden. Ein Sachverständigter klärt nun, ob an der elektronischen Parkbremse des Postautos ein Defekt vorlag.

