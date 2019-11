Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Beim Ausparken Unfall verursacht - 7000 Euro Schaden

Albstadt-Tailfingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall beim rückwärts Ausparken und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro an zwei beteiligten Autos ist es am Donnertagnachmittag, gegen 14 Uhr, auf der Vogelsangstraße gekommen. Eine 33-jährige Frau parkte im Bereich des Stadionplatzes rückwärts auf die Vogelsangstraße aus und achtete dabei nicht auf einen nahenden VW Golf. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

