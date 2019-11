Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Unbekannter beschädigt an mehreren Fahrzeugen die Scheibenwischer

Albstadt-Ebingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein unbekannter Täter an mehreren Fahrzeugen, welche im Bereich der Hausnummern 10 bis 19 in der Sonnenstraße abgestellt waren, die Scheibenwischer beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind zumindest vier Autos betroffen, darunter ein Audi und vier Mercedes. Die Polizei Albstadt (07432 955-0) hat entsprechende Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

