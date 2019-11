Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Autofahrer missachtet Fußgänger auf einem Überweg am Friedrichsplatz und in der Waldtorstraße - Polizei sucht Zeugen

Rottweil (ots)

Vermutlich zu einer Gefährdung von Fußgängern auf einem Fußgängerüberweg zunächst am Friedrichsplatz und dann in der Waldtorstraße ist es am späten Mittwochabend zwischen 23.00 Uhr und 23.30 Uhr durch einen jungen Mercedes-Fahrer gekommen. Der 18 Jahre junge Fahranfänger war in den späten Abendstunden des Mittwochs mit einem grauen Mercedes Coupé des Typs CLK in der Innenstadt unterwegs. Hierbei fiel der junge Mann gleich zwei Polizeistreifen durch Fahren mit einer überhöhten Geschwindigkeit auf. Zudem missachtet der Mercedes-Fahrer gegen 23.10 Uhr zunächst am Friedrichsplatz Fußgänger, die gerade im Begriff waren, einen Überweg zu überqueren, indem er einfach um die Personen herumfuhr. Unbeirrt von einem nun folgenden Streifenwagen setzte der Mann seine schnelle Fahrt bis zur Waldtorstraße fort, achtete auch hier nicht auf die Geschwindigkeitsbeschränkung von 20 Kilometer pro Stunde und missachtete kurz nach dem "Schwarzen Tor" gegen 23.20 Uhr erneut ein Fußgängerpaar, welches einen Fußgängerüberweg im Bereich einer Gaststätte überqueren wollte. Kurze Zeit später konnte der "Raser" von der Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Nun sucht die Polizei Rottweil die Fußgänger vom Friedrichsplatz und von der Waldtorstraße und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Rottweil (0741 477-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell