Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Vergessenes Essen auf einem eingeschalteten Herd führt zu Feuerwehreinsatz

Oberndorf am Neckar (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am späten Mittwochabend, kurz vor 21.30 Uhr, aufgrund einer angebrannten Speise in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rosenfelder Straße gekommen. Eine 53-jährige Bewohnerin hatte beim Verlassen der Wohnung einen Topf mit Fleisch auf dem eingeschalteten Herd vergessen. In der Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die mit vier Fahrzeugen anrückende Feuerwehr Oberndorf verschaffte sich Zutritt in die Wohnung und konnte Schlimmeres verhindern. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Nach dem Durchlüften des Obergeschosses und der Wohnung konnten die Wehrmänner das Haus wieder verlassen. Personen wurden nicht verletzt.

