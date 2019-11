Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Versuchter Wohnungseinbruch

Trossingen (ots)

In der Zeit von Montag bis Mittwochabend, 19 Uhr, wurde versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mörikestraße einzubrechen. Aufgrund der Spuren an einer Wohnungstür im Erdgeschoss ist zu vermuten, dass von einem Unbekannten vergeblich versucht wurde, diese aufzuhebeln. Hinweise nimmt die Polizei Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) entgegen.

