Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) 60-Jährige beleidigt und bedroht Gastwirt und Polizeibeamte

Freudenstadt (ots)

Eine der Polizei bereits bekannte 60-Jährige hat am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, einen 32-jährigen Gastwirt, als auch die eingetroffenen Polizisten beleidigt und bedroht. Nachdem der Gastwirt der alkoholisierten 60-Jährigen den Zutritt zu seinem Lokal in der Lauterbadstraße verwehrte, beleidigte sie den 32-Jährigen und kam der Aufforderung zu Gehen nicht nach. Die daraufhin verständigten Polizisten hatten bereits am Vorabend der 60-Jährigen einen Platzverweis erteilt. Als sie der Frau erklärten, dass sie die Örtlichkeit zu verlassen hat, warf sie wieder mit Beleidigungen um sich, und sprach Drohungen gegen den Gastwirt aus. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens gegenüber den anderen Gästen, dem Gastwirt und den Polizisten, musste die Frau in Gewahrsam genommen werden.

