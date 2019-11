Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Einbruch in Einfamilienhaus

Deißlingen (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag, zwischen 8 Uhr und 18.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Hölderlinstraße eingedrungen. Der oder die Einbrecher hebelten das von der Straße abgewandte Fenster auf und durchsuchten das gesamte Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen.

