Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg-Waldmössingen) Unfall nach missachteter Vorfahrt

Schramberg-Waldmössingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Kastellstraße in die Winzelner Straße, mit einem Sachschaden von insgesamt über 7000 Euro, ist es am Dienstagmittag, gegen 11:30 Uhr, gekommen. Eine 18-Jährige Opel-Fahrerin übersah beim Einfahren in die Winzelner Straße einen 79-Jährigen Audi-Fahrer. Beim Zusammenstoß blieben die beiden Unfallbeteiligten unverletzt.

