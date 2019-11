Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dunningen, B462) Zwei Verletzte nach Unfall bei Dunningen-Ost

Dunningen, B462 (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ist es an der Abfahrt Dunningen-Ost der Bundesstraße 462 zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Eine 71-Jährige VW-Fahrerin war in Richtung Rottweil unterwegs und wollt bei Dunningen-Ost von der B462 abfahren. Die Autofahrerin ordnete sich hierfür auf die Linksabbiegerspur ein. Sie übersah offensichtlich den entgegenkommenden Citroen eines 59-jährigen Mannes und fuhr los. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wobei die beiden Insassen im Citroen, sowie die 71-Jährige verletzt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Die Freiwillige Feuerwehr Dunningen musste die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf der Straße abbinden. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt über 16.000 Euro.

