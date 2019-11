Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch) Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 463

Haigerloch (ots)

Eine 48-Jahre alte Pkw-Lenkerin wurde am späten Abend bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw auf der B463 bei Haigerloch-Owingen getötet. Die Pkw-Lenkerin war gegen 21.50 Uhr mit ihrem Kleinwagen auf der B463 in Richtung B27 unterwegs. Zwischen Haigerloch-Owingen und der Einmündung Balingen-Ostdorf stieß sie auf einem geraden Teilstück beim Überholen mehrerer Fahrzeuge frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Hierbei wurde sie in ihrem Pkw eingeklemmt und tödlich verletzt. Nach der Kollision gerieten die beiden Fahrzeuge in Brand. Der schwerverletzte 33-Jahre alte Lkw-Fahrer wurde durch Ersthelfer gerade noch rechtzeitig aus seinem Führerhaus befreit. Er kam in ein umliegendes Krankenhaus. Erst nachdem die beiden brennenden Fahrzeuge durch die Feuerwehr gelöscht waren, konnte die verstorbene Frau aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Schaden am Lkw beträgt ca. 80.000 Euro. Zur Klärung der genauen Umstände wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die B463 war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Feuerwehren aus Haigerloch, Owingen und Balingen waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst hatte drei Rettungswagen sowie zwei Notarztfahrzeuge im Einsatz.

