Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Polizisten nach Platzverweis beleidigt

Freudenstadt (ots)

Gleich zwei Polizeibeamte hat eine renitente Gaststättenbesucherin am Montagabend, gegen 21 Uhr, in einem Lokal in der Stuttgarter Straße beleidigt. Bereits am Nachmittag sprachen die Polizisten der Besucherin auf Wunsch des Gaststättenbesitzers einen Platzverweis aus, nachdem diese sich im Lokal ungebührlich verhalten hatte. Am Abend kam die 60-jährige Frau trotzdem wieder in die Gaststätte. Nachdem ihr nochmals klargemacht wurde, dass sie die Gaststätte verlassen muss, fuchtelte sie mit einem Gegenstand vor den Polizisten herum, sodass die Beamten die Frau höflich aber bestimmt nach draußen geleiten mussten. Die 60-Jährige zeigte sich draußen noch immer uneinsichtig und verweigerte den Beamten ihre Personalien. Stattdessen warf sie mit Beleidigungen gegen die Beamten um sich. Schlussendlich konnte die Frau davon überzeugt werden, nach Hause zu gehen.

