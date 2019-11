Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldachtal-Vesperweiler) Unbekannter fährt gegen Dach von Freisitz und flüchtet

Waldachtal-Vesperweiler (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 07.11., 18 Uhr, und Samstag, 09.11.2019, 10 Uhr, ist ein unbekannter Sprinter- oder LKW-Fahrer gegen das Vordach eines Freisitzes in der Alte(n) Straße am Ortsbeginn von Vesperweiler gefahren, wobei ein Abflussrohr beschädigt wurde. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr der Verursacher einfach davon. Der entstandene Sachschaden am Abflussrohr beträgt zirka 500 Euro. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Pfalzgrafenweiler (07451 96-0)

