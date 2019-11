Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten, Zuberkurve) Zwei Verletzte nach Vorfahrtsverstoß

Dornstetten, Zuberkurve (ots)

Am frühen Montagabend, gegen 17:30 Uhr, ist an der Einmündung der Landesstraße 404 auf die Bundesstraße 28 im Bereich der "Zuberkurve" bei Dornstetten zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Eine aus Richtung Pfalzgrafenweiler nahende 28-Jährige wollte mit einem Audi A4 an der Zuberkurve nach links auf die Bundesstraße 28 Richtung Dornstetten abbiegen. Hierbei übersah die Audi-Fahrerin offenbar einen aus Freudenstadt heranfahrenden VW Golf und es kam zum Zusammenstoß. Sowohl die 28-Jährige im Audi als auch der Golf-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt mehr als 10.000 Euro.

