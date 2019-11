Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Fahrer eines weißen Fahrzeugs flüchtet nach Unfall auf einem Parkplatz in der Stettener Halde

Hechingen (ots)

Ein Fahrer eines vermutlich weißen Sprinters ist am Montagabend, zwischen 18:25 Uhr und 18:35 Uhr, auf dem Lidl-Parkplatz in der Stettener Halde gegen einen geparkten Seat Leon gefahren. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Der Sachschaden an dem Seat Leon, welcher nun eine eingedrückte Heckklappe hat, beträgt zirka 2000 Euro. Die Polizei Hechingen (07471 9880-0) ermittelt wegen der Fahrerflucht und sucht Zeugen. Wer Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben kann wird gebeten, sich zu melden.

