Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Drei Fahrräder entwendet - Ringschloss mit Bolzenschneider durchtrennt - Polizei sucht Zeugen

Trossingen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in der Hohnerstraße drei Fahrräder entwendet, die unter einer Kunststoffplane hinter einem Wohnhaus standen. Die Räder waren mit einem Ringschloss gesichert. Entwendet wurden ein Pedelec-Damenrad, der Marke Diamant, ohne Akku, Wert circa 500 Euro, ein Pedelec-Herrenrad der Marke Diamant, Farbe Schwarz, Wert ebenfalls circa 500 Euro sowie ein Holland-Fahrrad der Marke Elektra, Farbe giftgrün mit bemaltem Radschutz (Blumenmuster), Drei-Gang-Schaltung, Wert ebenfalls circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Trossingen, Tel. 07425/33866.

