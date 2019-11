Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Gegen Garage gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Trossingen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag, im Zeitraum zwischen 12.30 und 16.00 Uhr, in der Vogesenstraße eine Garagenwand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Trossingen, Tel. 07425/33866.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell