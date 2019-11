Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Pkw überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen

Sulz (ots)

Ein 19-jähriger Honda-Fahrer geriet am Montagabend, gegen 19.00 Uhr, auf der Kreisstraße 5509, von Empfingen talwärts in Richtung Sulz-Mühlheim fahrend, in einer Rechtskurve ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich dabei und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

