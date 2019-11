Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Epfendorf) Zweiradfahrerin stürzt auf glatter Fahrbahn

Epfendorf (ots)

Eine 17-jährige Zweiradfahrerin stürzte am Dienstagmorgen, gegen 07.00 Uhr, in der Neckarstraße. Beim Befahren einer Brücke verlor die junge Frau auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Gefährt und stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen zu. An ihrem Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

