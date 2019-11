Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs - Polizei sucht Zeugen

VS-Villingen (ots)

Die Polizei in Villingen sucht nach einem riskanten Fahrmanöver und einer Verkehrsunfallflucht noch Zeugen und Geschädigte. Ein namentlich noch nicht bekannter Autofahrer war am Dienstag, kurz nach 0 Uhr, mit seinem BMW X 3 auf der Bundesstraße 33 von Mönchweiler in Richtung Villingen unterwegs. Kurz vor Villingen überholte der BMW-Fahrer einen Streifenwagen mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Ordnungshüter wollten das Fahrzeug anschließend kontrollieren und forderten den Autofahrer mittels der Leuchtschrift "Stopp Polizei" zum Anhalten auf. Der Fahrer des BMW ignorierte allerdings die Anhaltezeichen und beschleunigte stattdessen seinen Wagen noch mehr. Die riskante Fahrt endete für den BMW-Fahrer allerdings auf Höhe der Milanstraße. Dort überfuhr er eine Verkehrsinsel und prallte ungebremst gegen die Straßenböschung. Der Autofahrer flüchtete anschließend zu Fuß. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern derzeit an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) in Verbindung zu setzen.

