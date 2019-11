Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dunningen, Seedorf) Autofahrer landet im Flußbett -Feuerwehreinsatz

Dunningen (ots)

Ein 48-jähriger Ford Fiesta Fahrer verlor in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der Sulgener Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn und landete mit seinem Pkw in der Eschach. Infolge der Kollision verlor der Pkw Betriebsstoffe, welche in die Eschach gelangten. Die Feuerwehr Dunningen-Seedorf konnte die Stoffe noch rechtzeitig abbinden. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf circa 12.000 Euro. Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

