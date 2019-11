Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Vorfahrtsunfall - keine Verletzte

Tuttlingen (ots)

Zu einem Vorfahrtsunfall kam es am Sonntagvormittag, gegen 11.15 Uhr, am Kreisverkehr der Bundesstraße 491 /Bundesstraße 14. Eine 58-jährige Autofahrerin fuhr von Emmingen kommend in den Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen Autofahrers. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

