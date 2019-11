Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen, Schura) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Trossingen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer kam am Sonntag auf der Kreisstraße 5913, von Spaichingen in Richtung Schura fahrend, auf Höhe Staufelberg nach rechts von der Fahrbahn ab, walzte ein Verkehrszeichen nieder und setzte seine Fahrt anschließen fort. Bei dem Unfall wurden Teile der Ölwanne des Fahrzeuges abgerissen. Diese konnten an der Unfallstelle aufgefunden werden. Zu einer Verunreinigung mit Öl kam es indes nicht. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich um einen VW mit blau lackiertem Frontstoßfänger. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Spaichingen, Tel. 07424/9318-0.

